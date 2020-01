Con el hashtag #NoVivimosDelAplauso, el gremio organizado de artistas, talleristas y proveedores que aún no han recibido pago por una o más colaboraciones en programas del 2019 de la Secretaría de Cultura federal convocó al resto de la comunidad afectada por los impagos para llevar a cabo la toma simbólica de la Torre Prisma de la dependencia, en Paseo de la Reforma 175, este jueves 16 de enero.

Además de exigir el pago de los adeudos del ejercicio fiscal 2019, se buscará el cumplimiento de acuerdos para la mejora de las condiciones laborales de los externos, exigir que a partir de este año se deje de recurrir a empresas privadas para finiquitar los pagos y que, a partir de esta experiencia, se erradique el hábito de hacer convenios verbales con colaboradores y no por escrito.

También, se aprovechará la ocasión para demandar un diálogo directo e inmediato con Alejandra Frausto Guerrero, secretaria del sector federal, quien, acusan, se ha desentendido por completo de la responsabilidad en las irregularidades y atrasos de los programas de la administración que encabeza.

“La gran ausente en todo esto ha sido Alejandra Frausto. No ha dado la cara, no ha hecho ninguna declaración, no se ha reunido con nadie. Eso es motivo del gran enojo del gremio. En Cultura de la Ciudad de México, en cambio, hay mucha más organización. Tanto Alfonso Suárez del Real (secretario) como Claudia Sheinbaum (jefa de Gobierno) se han sentado con nosotros y ha habido un poco de más de presencia, aunque todavía los compromisos que firman no han tenido valor. También queremos que se aclare el tema de Viajes Premier y el resto de empresas que han tenido que soltar el dinero para pagarnos. Sobre todo, ahora que acaba de terminar el ejercicio fiscal 2019, no sabemos de dónde van a sacar el dinero que se debe”, compartió en entrevista Patricia Rodríguez, artista escénica integrante del colectivo Nuestra Venganza es ser Felices y tallerista del programa local Pilares.

Explica que dicho colectivo está integrado por cinco personas, a quienes todavía se les debe desde ambas dependencias por dos programas: el local, Festivales e Intervenciones Comunitarias (Festivales de barrio), y el federal, Juntos por la Paz.

“Con lo relacionado con la Secretaría de Cultura federal, muchos fuimos remitidos a Viajes Premier, que es el que nos iba a dar el pago. Sin embargo, se emitió la factura, se corrigieron los datos, pero no nos han dado fecha del pago. Eso sigue parado. En lo que respecta a Festivales de Barrio, solamente dimos cuatro de las seis funciones que debimos haber dado, y no por nosotras sino por la pésima organización de la gente encargada de difusión”.

Este diario informó en diciembre pasado que gran parte de los artistas, talleristas y proveedores afectados por el retraso de pagos, algunos incluso por actividades que se llevaron a cabo en el primer trimestre del año pasado, fueron remitidos a las oficinas de las distintas instancias que tenían adeudos con el gremio para conocer la situación de sus pagos, donde obtuvieron respuestas ambiguas o nulas.

A manera de respuesta, los propios afectados convocaron a quienes se encuentren en la misma situación para elaborar una base de datos con la cantidad de personas con las que las instituciones culturales aún están en deuda y a partir de qué proyectos.

“El mismo gremio es el que ha estado arrojando esos datos, que es lo que las secretarías deberían de tener claro, pero no tienen idea”, acusó la artista.

Hasta el momento, en esa base de datos se han registrado entre 45 y 50 proyectos culturales que han tomado parte de los distintos programas culturales, tanto locales como federales, en los que hay afectadas más personas, puesto que se trata de colectivos, compañías o participaciones individuales pero cuantiosas, como es el caso del Encuentro Nacional de Danza (ENDMéxico), en el tomaron parte cerca de 200 profesionales.

Sin embargo, la entrevistada reconoce positivamente el paradigma que se vive actualmente, donde se instalan mesas de diálogo entre las autoridades, artistas y proveedores, puesto que, dice, hay disposición para escuchar sus inquietudes, es prácticamente inédito, sobre todo, aclara, desde la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México.

Este martes por la tarde, la Secretaría de Cultura federal emitió un comunicado en el que reiteró su copromiso para dar continuidad a los pagos pendientes. Compartió que hasta la víspera se han concretado 1,172 pagos en los 32 estados y se han asignado 704 folios para dar continudad a cada caso. Para aquellos que no han podido ser contactados por el personal comisionado por la dependencia, se habilitó la línea telefónica +5541550200 ext. 9717 y el correo [email protected]

Proyectos 2019 en los que hay adeudos

Federales

• Muestra Nacional de Teatro (noviembre)

• Programa Nacional de Teatro Escolar (permanente)

• Feria Internacional del Libro Infantil (FILIJ) (noviembre)

• Festival Jolgorio (permanente)

• Juntos por la paz (Cultura Comunitaria) (permanente)

• Alas y Raíces (permanente)

• Complejo Cultural Los Pinos (agosto)

En la Ciudad de México

• Sistema de Teatros (programa permanente)

• Talleres de Artes y Oficios (permanente)

• Festival Tiempo de Mujeres (marzo)

• Tierra Beat (abril)

• Festival Escénica (agosto)

• México, Ciudad que baila (abril-mayo)

• Festival Día de Muertos (octubre-noviembre)

[email protected]