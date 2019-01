Este domingo la Secretaría de Cultura (SC) anunció 500 millones de pesos adicionales para el Programa de Apoyos a la Cultura (A268) y Alejandra Frausto, secretaria de Cultura y el diputado Sergio Mayer, presidente de la Comisión de Cultura y Cinematografía de la Cámara de Diputados presumieron el logro, pero hasta ahora no es claro el destino del dinero.

“Un detalle anecdótico es que el Decreto de PEF se incluye un listado de un poco más de cien proyectos sugeridos para la aplicación de los 500 mdp asignados a la partida S268, divididos por Estado, Municipio y Organizaciones No Gubernamentales. Jurídicamente esa llamada ‘Distribución Sugerida’ no implica obligación alguna para la Secretaría de Cultura, quien podrá optar por retomarla o no, total o parcialmente. Sin embargo, es previsible que su simple publicación genere falsas expectativas entre los enlistados, y las consecuentes frustraciones que resulten de una negativa por parte de la Institución”, explicó Carlos Villaseñor especialista en temas culturales.

Pero Mayer insiste en que los 500 millones serán para algunos de los proyectos que recibió en el Programa Anual de Estímulos a las Manifestaciones Culturales y del Patrimonio 2019, unos 200 de más de 6,000 propuestas que se inscribieron y que hasta ahora no se sabe cómo se eligieron o cuáles fueron los criterios para esto.

“La Cámara de Diputados, pese a conocer previamente la estructura presupuestal, decidió abrir, irresponsablemente, la convocatoria para estos proyectos. El resultado es un enojo brutal (y entendible) por este engaño”, escribió Antonio Martínez, vocero de la SC.

Y es que, según Marvel, esos apoyos que da la Cámara, salvo excepciones, son “fondos susceptibles de corrupción en tanto que no tienen seguimiento formal de la Cámara. Además, tienen un efecto perverso: sólo pueden acceder a estos dineros aquellos promotores culturales que se convierten en cabilderos o las clientelas políticas en los distritos electorales. Esto debe acabar, se tendría que transitar a un esquema más justo y democrático”.

Para evitar confusiones, la Secretaría de Cultura envió un comunicado afirmando que los programas “sugeridos” no son exclusivos en el ejercicio.

“El Programa de Apoyos a la Cultura (A268) al que se destinarán los 500 millones de pesos adicionales del presupuesto para 2019 al sector Cultura fortalecerá proyectos culturales de las comunidades, la infraestructura cultural de la República y la programación de ésta, así como festivales, ferias y encuentros, pero no solo éstos pues se abrirá a otras actividades y tareas culturales, con criterios de austeridad, honestidad y combate a la corrupción.

De esta forma se garantizará un mejor seguimiento en el ejercicio de los recursos con un acceso más democrático y justo, lo que se traducirá en un gasto equilibrado y responsable”

Pero Arturo Saucedo, especialista en temas culturales señaló que “el presupuesto se elabora y aprueba por medio de una ley. Toda ley es universal y obligatoria y lo que elaboraron fue un etiquetado: al separar montos del presupuesto para proyectos específicos se está etiquetado. Si creyeron que con la leyenda de distribución sugerida evitaban el carácter discrecional, poco transparente y objetivo del etiquetado, quedaron peor, porque es evidente la discrecionalidad de quienes no saben qué autorizaron una ley que tiene un carácter obligatorio y que queda peor después de la polémica con el polémico vocero (de SC) o que hablaba de los moches y la discrecionalidad y falta de objetividad en estos recursos”.

Saucedo aseguró que es lamentable que diga que “el tema de la distribución” dependa del Ejecutivo y que lo anuncien como novedad: en primer lugar el Ejecutivo lleva a ejecución lo que autorizaron, es ahora y siempre, no es novedad, a menos de que el diputado crea que la Cámara de Diputados tenía sus propias arcas para pagar cientos o miles de millones, en segundo lugar, se aprobó una reserva a la Ley de Presupuesto Federal 2019, por eso el anexo en el que ya se distribuyen los 500 millones producto de las ampliaciones presupuestales Ramo 48 Cultura. forma parte constitutiva de una ley. Entre la improvisación, la estulticia y la voluntad de ocultar vemos con una gran decepción el producto del Primer Presupuesto de Egresos del nuevo Gobierno. Lamentable”.

La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, ha señalado que las reglas de operación de la partida presupuestaria A268 se darán a conocer de manera oportuna, y que éstas serán transparentes, y públicas, al tiempo que se permitirá a más integrantes de la comunidad cultural acceder a estos recursos.

“Los 500 millones de pesos que se incrementaron en el presupuesto de 2019 para el sector, como se ha precisado, se destinarán a ferias, festivales y encuentros, a través del Programa Apoyo a Festivales Culturales y Artísticos. (Profest); a los proyectos de las comunidades mediante el Programa de Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, (Pacmyc), y a la infraestructura y sus actividades por medio del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados (PAICE), sin embargo, no necesariamente serán solo para estos rubros”.

Uno de los casos preocupantes en el tema es que en los proyectos sugeridos no aparece la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas, Entijuanarte y varios proyectos importantes que sí han gozado del apoyo.

El destino de 500 millones de pesos es confuso y podría causar un conflicto más entre los diputados, la Secretaría de Cultura y con la comunidad artística.