Actualmente solo se cuenta con cifras aproximadas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), sin embargo, engloba a todas las personas con discapacidad, se trata de la plataforma Registro Nacional de Población con Síndrome de Down-México, con ello se obtendrá no solo un registro de las personas que viven en esta condición, sino que se podrán conocer aspectos específicos como nivel de escolaridad, género, salud, entre otros, informó Karla Adney Flores Arizmendi, encargada de la Clínica del Niño con Síndrome de Down del Instituto Nacional de Pediatra (INP).

En el marco del Día Internacional del Síndrome de Down, la Secretaría de Salud en coordinación con Red Down México, se dio a conocer este esfuerzo que aunque se hará de forma voluntaria, se espera mucha participación. Puede acceder cualquier persona que tenga un familiar con síndrome de Down, la primera fase del registro inició este 21 de marzo y se realizará una revisión de datos en seis meses.

En México el síndrome de Down ocurre en uno de cada 300 embarazos en mujeres de 35 años; uno de cada cien en mujeres de 40 años y uno de cada 25 en mujeres de 50 años. Hasta el momento, no se conocen los factores que están directamente relacionados con la alteración cromosómica, sin embargo hoy se ha prolongado la esperanza de vida hasta 60 años en promedio, a diferencia de hace tres décadas que no era mayor a los 30 años, esto gracias a la detección oportuna de afecciones cardiacas y otras comorbilidades propias del síndrome, explicó Flores Arizmendi.

El síndrome de Down es una condición genética de la persona, no una enfermedad, por lo que la Secretaría de Salud, a través del Instituto Nacional de Pediatría, los Hospitales Juárez de México, General de México “Dr. Eduardo Liceaga”, General “Dr. Manuel Gea González” e Infantil de México “Federico Gómez”, brindan atención multidisciplinaria en especialidades como oftalmología, audiología, cardiología, genética, dermatología y rehabilitación.