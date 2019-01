Filipinas, que celebra 100 años de producción cinematográfica, será el país invitado especial del Festival Internacional de Cine Guanajuato (GIFF, por su sigla en inglés) en el año del 50 aniversario de la relación bilateral entre México y el país asiático.

Se trata de la edición número 22 del festival que se realizará del 19 al 28 de julio en dos ciudades catalogadas como Patrimonio de la Humanidad, San Miguel de Allende y Guanajuato capital.

También, el festival anunció que la convocatoria para su Competencia Oficial de Largometraje y Cortometraje para esta edición queda abierta hasta el próximo 1 de abril del 2019, donde se podrán registrar los participantes, y con ventaja para realizadores mexicanos quienes podrán hacer su inscripción sin costo alguno.

Se dará prioridad al trabajo de los mexicanos

Sara Hoch, presidenta del festival, destacó que esta convocatoria busca visibilizar y priorizar el trabajo de los mexicanos. Se podrán consultar las bases en las páginas withoutabox.com, festhome.com y la página oficial del festival giff.mx.

De acuerdo con la convocatoria del año pasado el GIFF 2018 recibió 3,588 películas provenientes de todo el mundo de las cuales 702 fueron mexicanas; del total se hizo una curaduría que eligió a 170 películas que se proyectaron en sus diversos espacios de exhibición: Muestra País Invitado, Locura de Media Noche, Niños en Acción y Cine entre Muertos.

En entrevista con El Economista, Sara Hoch comentó lo satisfecha que se siente con este festival que ha cobrado importancia en el país, como apoyo para nuevos creadores y en la difusión de material cinematográfico a nivel internacional.

—¿Qué es lo que nos ofrece la filmografía filipina?

Hay mucho que explorar, somos muy afortunados de que nos toque su centenario del primer largometraje que se hizo en Filipinas, por José Nepomuceno en 1919. Nos ha pasado con otros países como Turquía, hace poco tuvimos esta oportunidad. Esto significa que el país ya viene organizado; ya trae curaciones de sus primeras películas en diferentes momentos históricos y su nuevo cine. Y como todos los países basados por condiciones políticas y sociales, cuando las cosas van mal, hay más cine, más denuncia. Traen una cinematografía contemporánea muy celebrada a cargo de Brillante Mendoza, que es productor y director, a quien le hemos enviado una invitación, esperemos que su agenda le permita estar en el festival.

—¿Qué cosas nuevas nos esperan en esta edición 22 del GIFF?

Tenemos un proyecto, Realidad Virtual, una nueva dinámica que próximamente estaremos anunciando. Es la primera vez que se ha visto en el mundo y estamos emocionados por presentarlo, involucra a la comunidad artística y filmográfica, hemos estado trabajando mucho en este proyecto. También con los niños siempre estamos buscando hacer cosas muy divertidas para que experimenten el cine. Identidad y Pertenencia y el Rally Universitario arrancaron estas semanas y ya tienen su talleres este fin en donde estarán confeccionando sus películas para la inauguración.

—¿A 22 años, los valores del GIFF siguen siendo los mismos?

Este festival es incluyente, todos los mexicanos necesitamos tener la oportunidad de ver el cine. Así ha sido nuestra plataforma siempre, y nos han criticado, nos dicen que somos espacios masivos. Hemos estado enfocados a las audiencias desde el principio, ha sido gratuito para quien quiera acercarse, tiene su casa en Guanajuato, nada más tienes que llegar; hemos sido incluyentes, las alfombras rojas son para todos, las conferencias magistrales son para todos. Este gobierno tiene el mismo pensar, entonces creemos que vamos a hacer una buena mancuerna.

—¿Cómo pinta el presupuesto para el festival con el nuevo gobierno?

Empezamos todos los años de cero. Pero este año no tenemos una asignación presupuestal desde la Diputación para Guanajuato, por primera vez, no sabemos qué pasó ahí; pero fue tan cuestionado que se cancelaron las asignaciones y todos vamos a aplicar de nuevo, que eso también agradezco a este gobierno porque dijeron que iban a cambiar en la problemática de asignaciones y al parecer quieren ser más justos y valorar proyecto por proyecto, eso me da esperanza y ganas de seguir trabajando.

