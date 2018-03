La compañía de Teatro Penitenciario presenta su quinto montaje llamado Xolomeo y Pitbulieta, una puesta en escena producida por el British Council, Foro Shakespeare AC, El77 Centro Cultural Autogestivo y el INBA, que se presentará en la Penitenciaría Santa Martha Acatitla a lo largo del año.

La puesta en escena es una versión de Romeo y Julieta de William Shakespeare que se cuenta a través del amor de dos perros que viven en la frontera México-Estados Unidos: uno es de aquí y el otro de allá. La obra fue escrita por el interno Jesús Natanael Pulido y fue ganadora del Premio Nacional de Dramaturgia Penitenciaria 2017. Posteriormente se llevó a cabo una adaptación de la misma por Mariana Hartasánchez, para que funcionara en escena.

Para el director de El77 Centro Comunitario Autogestivo, José Carlos Balaguer, lo más interesante de la obra es la reflexión que se hace en torno a las migraciones —ya que somos un país que mandamos migrantes y también recibimos a los que pasan por aquí para ir a Estados Unidos—, y a la relación con nuestros vecinos del norte: Para Trump somos asesinos, violadores y secuestradores, así que resulta interesante que sean los internos de largo tiempo de encierro quienes hagan la reflexión en torno a las políticas migratorias.

“Cuando hablamos de largo tiempo de encierro, como sociedad civil nos tenemos que preguntar qué vamos a hacer con una persona que tiene 70 años de condena. Se necesitan actividades y metas a corto plazo para reinsertarte, porque si están ahí y lo único que hacen es generar más crimen, pues es todavía peor. Se necesitan alternativas reales a políticas que no están funcionando. Entonces las cárceles no se convierten en lugares positivos, debemos trabajar por poner la luz y para construir un nuevo México, una sociedad mejor”, nos dice José Carlos.

La Compañía de Teatro Penitenciario posee una función muy importante en el proceso de reinserción: “Todos, probablemente tú y tu familia, o la mía, hemos sufrido un proceso de violencia, y no nos planteamos qué hacemos con esas personas que transgreden la ley. Es un tema de redignificación, porque cuando los internos están en el escenario dejan de ser presos y se convierten en actores, se convierten en lo que quieren o lo que pueden ser. Tienen la oportunidad de imaginarse en otros contextos, otras vidas y esa la parte más importante. A través del teatro aprenden, se les enseña a leer y a la resolución de conflictos no violenta, y esos elementos no sólo se desarrollan a nivel actoral sino personal. Estamos construyendo un futuro entre todos, tanto los que comenten un delito como la sociedad civil como las instituciones”, comenta José Carlos.

Para asistir a las funciones de Xolomeo y Pitbulieta, el British Council, Foro Shakespeare, El77CCA e INBA invitan a reservar tus boletos a través del correo electrónico teatroyprision@foroshakespeare.com. Los interesados deberán enviar su nombre completo y fecha de nacimiento. Luego, recibirán el protocolo de vestimenta para el ingreso a la penitenciaría.

El costo del boleto es de $250 pesos, e incluye el traslado ida y vuelta al penal. Los espectadores deberán llegar a las 11:30 am los sábados 24 y 31 de marzo a las instalaciones de Foro Shakespeare, desde donde se les trasladará al penal de Santa Marta Acatitla. El regreso aproximado es a las 17:30 horas.

La Compañía de Teatro Penitenciario suma nueve años de trayectoria profesional bajo el liderazgo artístico de la actriz Itari Marta y José Carlos Balaguer, director de proyectos de impacto social al interior y exterior del penal de Santa Martha Acatitla (a través de El77). El proceso artístico de formación escénica, acompañado por el Foro Shakespeare y El77.

