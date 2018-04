Ana González Bello y Manuel Calderón se encontraban con el corazón roto debido a una situación amorosa cuando comenzaron a adaptar la obra Sucia y muy chingona historia de amor (Dirty Great Love Story), la cual regresa a los escenarios el próximo 1 de junio en La Teatrería.

La obra de origen inglés, escrita por Katie Bonna y Richard Marsh, gira en torno a dos jóvenes, Rich y Moni, que llegan a sus 30 y se encuentran deprimidos, pues resulta que el mundo no es como les habían dicho en cuanto a amor se refiere. Así pues, tratan de encontrar el amor en sus propios términos entre borracheras, antros, sexo y decepciones.

Ana González Bello y Manuel Calderón dan vida a los dos personajes. Con pocos elementos escenográficos y haciendo uso de anécdotas y otros personajes, nos irán contando esta divertida historia donde podremos ver situaciones que todos hemos vivido.

“A mí no me ha pasado encontrar el amor en una noche de antro, pero sé que en los tiempos que estamos viviendo donde la gente encuentra al amor de su vida en Tinder o en redes sociales, todo puede pasar. El amor está a la vuelta de la esquina pero crecemos pensando que el amor es una cosa ya sea por Disney o por lo que nos enseñaron nuestros padres, pero no tiene por qué ser así”, nos dice Ana González Bello.

Desde la universidad, Ana no encontraba a ese príncipe azul prometido. Y a Manuel tampoco le salían las cosas: “Nos juntamos en mi casa a chillar y a comer donas y de ahí surge esto. Me dijeron que mi príncipe azul debía aparecer a esta edad y que al llegar a los 30 tendrías todo resuelto”, comenta Ana, quien primero entró a la UDLA a estudiar Relaciones Internacionales, carrera que no le gustó, por lo que viajó a Londres donde estudió actuación. Allí donde se encontró con esta historia, cuyos dramaturgos pasaban por una situación de tristeza y desempleo, con la cual Ana y Manuel se identificaban.

Para Ana, lo que más le gusta de Moni es su capacidad para exagerar las cosas: “Ella sufre mucho porque la acaba de cortar su novio de siete años, de quien esperaba un anillo de compromiso. Es ese momento en que comes dos litros de helado y lloras de todo porque crees que el mundo se te cae. Es doloroso pero verlo desde afuera es divertido porque ves las babosadas que haces cuando tienes el corazón roto. Es muy cómico porque a todos nos ha pasado”.

“Por otro lado, el personaje masculino (...) me gusta que es ese güey como super buena onda pero super teto que se la pasa jugando Playstation. Ellos se conocen en un antro y él dice ‘chicas como ella no voltean a ver chicos como yo’. Es ese chavo atractivo pero gordito, que como no tiene el gran físico nunca le das chance”.

Sucia y chingona historia de amor es dirigida por Aída del Río. La obra lleva cinco temporadas, 121 funciones y alrededor de 10,000 espectadores, y se reestrena el 1 de junio en La Teatrería, los viernes hasta el 21 de agosto a las 9 de la noche. Antes de esta temporada en la Ciudad de México, se presentará el 26 de mayo en el Teatro Cedrus de Pachuca.

