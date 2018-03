Después de ganar el Oscar por Gravity, Alfonso Cuarón pasó de la luna y las estrellas a la Ciudad de México, donde se ha enfrentado a varios problemas durante la filmación de Roma.

Después de Y tu mamá también, el cineasta mexicano decidió regresar a México para filmar una película sobre una familia de clase media en los años 70 que incluye la recreación del halconazo, un hecho violento del 10 de junio de 1971 donde manifestantes fueron atacados por un grupo de choque.

Sin embargo, varios problemas han rodeado la filmación de Roma. Espectáculos Fílmicos El Coyúl se enfrentó con Ricardo Monreal, delegado de la Cuauhtémoc, quien los acuso de apartar calles sin contar con su permiso, pese a que Cuarón sí tenía y le fue otorgado por la Comisión de Filmaciones de la CDMX.

Pero el equipo de Roma violó la ley al apartar lugares para el estacionamiento de los vehículos y obstruir el libre tránsito, como denunciaron los vecinos en su momento. Aunque, el delegado se disculpó por las formas de manera posterior.

Después, el equipo de filmación denunció la agresión de las autoridades, donde sí hubo lesionados y se reportó el robo de teléfonos celulares, carteras y joyería.

Los problemas para la producción no paran ahí. En la colonia Condesa el auto de Daniel Flores, vecino de la zona, fue incendiado por una persona ligada a Espectáculos El Coyúl tras la negativa de Flores de retirar su coche de la calle para que pudieran filmar.

En entrevista con Ciro Gómez Leyva, Daniel Flores aseguró tener identificada a la persona que incendió su camioneta y sí entra dentro de la baraja de la gente que presentó la empresa Olkán, que fue contratada por los Espectáculos Coyúl .

Sin embargo, Flores espera el dictamen de un perito de identificación y aseguró para Radio Fórmula que hasta el momento la empresa Espectáculos Fílmicos El Coyúl no se ha comunicado con él.

Hace unos días Alfonso Cuarón cerró parte de la calzada México-Tacuba para la recreación del halconazo, lo que provocó quejas de los comerciantes y la gente.

Intentamos minimizar los inconvenientes causados por nuestra filmación y logramos completar las escenas que requerían el cierre del tramo entre Circuito Interior Bicentenario y Maestro Rural un día antes de lo previsto. Sin embargo, inevitablemente nuestra filmación fue causa de molestias y disrupciones, y por ello queremos pedir una disculpa a todas las personas afectadas .

Y la producción enfatizó en que el cierre de la México-Tacuba ha sido indispensable para recrear los eventos del 10 de junio de 1971, una dolorosa llaga en nuestra historia, que, como tantas otras, de épocas más recientes, debe permanecer viva en la conciencia y la memoria de los mexicanos .

De apoyos y taquilla

Roma es apoyada por el Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) a través del Eficine 189, con 10 millones 996, 552 pesos. Eficine es un estímulo fiscal para los contribuyentes que aporten recursos en efectivo a proyectos cinematográficos en México: pueden obtener un crédito fiscal, equivalente al monto de su aportación.

La última película de Alfonso Cuarón, Gravity, tuvo un presupuesto superior a 100 millones de dólares y reportó 723 millones de dólares a nivel mundial.

Sólo en Estados Unidos, el filme alcanzó 274 millones 92,705 de dólares, mientras que en México registró 228 millones de pesos en taquilla y alrededor de 4 millones de boletos vendidos.

Su última película filmada en México, Y tu mamá también, producida por el empresario Jorge Vergara (con su empresa Producciones Anhelo), en su momento tuvo 103 millones de pesos de ingresos y vendió más de 3 millones de boletos.

Sin embargo, el filme no estuvo exento de polémicas. En su momento, el cineasta mostró su enojo contra la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas por no seleccionar su película para que representará a México en la ceremonia del Óscar, por lo que Alfonso Cuarón decidió no participar en el Premio Ariel.

