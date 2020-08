Vivimos tiempos sin precedentes, coyunturales como pocos en la historia, en los que converge el frenón de la actividad cultural en el mundo con la efervescencia de los gremios creativos que, por los efectos económicos y laborales de la pandemia, han visto interrumpida la fuente de sus ingresos y evidenciado la carencia histórica de los derechos laborales en el gremio.

Colectivos de creadores y gestores se formaron o se robustecieron en distintos frentes durante los últimos meses para abogar por temas tan diversos como la no extinción del Fondo de Inversión y Estímulos al Cine (Fidecine) y su fortalecimiento como fideicomiso único para el cine o la elaboración de un patrón de artistas en precariedad para la entrega de apoyos desde el Estado.

“Este momento coincide con que muchos colectivos, espacios, agentes, artistas y rubros académicos han reorientado sus fuerzas a la vinculación y la incidencia pública desde lo local”, argumenta Laura Mishelle Muñoz, asesora en políticas culturales e integrante del proyecto Pasaporte Cultural (red colaborativa de espacios culturales independientes en la Ciudad de México).

Sin embargo, agrega, sigue siendo urgente en el corto plazo el fortalecimiento de las capacidades de incidencia desde la sociedad civil para tener mayor efectividad en el diálogo con el Estado.

“En cuanto nos acostumbremos mucho más a exigir la información por los medios oficiales, a su vez, las autoridades serán mucho más transparentes y rendirán cuentas de manera mucho más clara. Mucha de la problemática es que otras dependencias de gobierno muy posiblemente no tienen en el radar las dificultades de los teatros, por ejemplo. Hay que generar cohesión al interior del sector cultural para, posteriormente, llegar con propuestas mucho más sólidas y comunes que tienen secretarías con diferentes atribuciones, no necesariamente culturales (como Hacienda). Yo creo que muchas cosas posiblemente no avanzan por falta de comunicación. Y mientras tanto veo una deficiencia muy fuerte que genera que se menoscabe la capacidad de incidencia”.

Explica que hay dos momentos de la vida pública en el país en puerta que van a poner a prueba la cohesión y capacidad de incidencia desde los gremios de cultura: la elaboración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 (PPEF 2021) y el arranque del proceso electoral en el país.

“A nivel mundial los presupuestos del próximo año serán vistos con mucho detalle, porque para todos ha sido un año bastante crítico. También es necesario que los creadores revisemos el presupuesto federal, pero también, con mucho detalle, cómo van a venir los presupuestos en los congresos locales, tomando en cuenta que estamos a poco de que inicie el proceso electoral en forma. Es una coyuntura que podría ser ventajosa a desventajosa”.

Otra de las acciones que se han generado desde la Secretaría de Cultura, por incidencia de los colectivos, es la elaboración del Registro de Agentes Culturales en el país, denominado Telar, pero también desde la academia, como es el Estudio de Opinión para conocer el impacto de Covid-19 en los trabajadores del sector cultural en el país, de la UNAM, opina, son herramientas muy necesarias a las que incluso estamos llegando tarde.

“Hay otros países que llevan muchos años si no es que décadas analizando cómo están conformadas las distintas industrias, quiénes son no solo los agentes sino las organizaciones, cuáles son los agentes económicos preponderantes, etcétera. Será muy interesante saber quiénes se adscriben como agentes culturales, desde dónde y qué disciplina. Una vez que tengan el primer corte de datos será interesante analizarlo de manera participativa”.

Telar, opina, debe permitir el planteamiento de políticas públicas para la cultura a dos o tres años e incluso un plazo mayor y debe garantizar que cada localidad plantee objetivos diferenciados y congruentes con la diversidad cultural del país y según las desigualdades sociales y estructurales de cada región.

