Con un perfil definido, prestigio y seriedad, el Festival Internacional de Cine de Los Cabos llega a su séptima edición, aseguraron Maru Garzón Polanco y Alejandra Paulín Albor, directora artística y directora ejecutiva del encuentro, respectivamente.

De acuerdo con Paulín Albor, el encuentro fílmico ha tenido un crecimiento inteligente y paulatino, sobre todo en sus áreas de Industria y Programación. Esta última está compuesta por 41 títulos nacionales e internacionales, los cuales podrán apreciarse a partir de hoy y hasta el 10 de noviembre próximo.

“Estamos llegando a nuestra séptima edición ubicados ya como uno de los festivales más importantes de México, incluso en el plano internacional ya somos muy reconocidos; un ejemplo es nuestra alianza con el Festival de Cannes, donde ya llevamos el programa ‘Goes To Cannes’”, mencionó con gran emoción.

En entrevista con Notimex previo a las actividades que iniciarán esta noche con la proyección de “The favourite”, de Yorgos Lanthimos, la directora ejecutiva sostuvo que el festival es hoy en día un proyecto integral congruente con su misión, que es la de vincular la cinematografía mexicana con la de Estados Unidos y Canadá.

Maru Garzón Polanco, directora Artística de Los Cabos, puntualizó que este encuentro evita trastocar otros festivales y celebró que a siete años de su nacimiento, el encuentro ya sea una opción para que productores y distribuidores internacionales y nacionales quieran estrenar sus películas aquí.

“Nuestro perfil lo tenemos muy bien definido, de ahí que en materia de programación busquemos un punto medio en el que pueda convivir el cine de autor, a través de voces poderosas, con propuestas que puedan ser vistas no sólo por los ojos especializados”, expuso Garzón.

Además de sus categorías en Competencia México Primero y Competencia Los Cabos, en las que se han incluido 14 títulos, el encuentro tendrá exhibiciones paralelas de películas sobre música y músicos como “Leto”, de Kirill Serebrennikov; “Lords of Chaos”, de Jonas Åkerlund, y “Quién te cantará”, de Carlos Vermut.

De igual manera tendrá funciones de las cintas “A 3 minute hug”, de Everardo González; “Roma”, de Alfonso Cuarón; “Bayoneta”, de Kyzza Terrazas, y “Las niñas bien”, de Alejandra Márquez Abella.

El cine de género también tendrá cabida en esta edición con la exhibición de “Mandy", de Panos Cosmatos; “Sorry to brother you”, de Boots Riley, y “Under the Silver Lake”, de David Robert Mitchell.

Como parte del área de Industria, Francisco Westendarp señaló que el trabajo que han desarrollado a lo largo de la historia del encuentro permite que hoy en día se cuenten con las posibilidades de vincular al talento nacional (realizadores, productores, etcétera) con productores internacionales.

Y para lograrlo, dijo, “nos vinculamos con empresas que tuvieran que ver con lo que hacemos y que les interesara descubrir talento del lado mexicano”.

Consideró que se vive un momento muy interesante en la industria cinematográfica mundial, donde los latinos están siendo la atracción, de ahí que Los Cabos Film Festival sea una plataforma para que el talento mexicano pueda hacer una carrera en Estados Unidos o Canadá.

No obstante, refirió que también en México hay inversionistas y productores que están interesados en hacer sinergia con otros países y ven en este encuentro la oportunidad de generar alianzas para futuras colaboraciones binacionales.

En esta edición se contará con la asistencia de más de 300 destacados profesionales de la cinematográfica internacional, quienes se darán cita para atender 420 citas programadas. El objetivo es promover la coproducción entre los países reunidos.

A decir de Westendarp, mánager del área de Industria, otro de los acontecimientos relevantes este año es el taller de pitching, el cual estará a cargo de los productores Paula Vaccaro y Aaron Brookner, para los representantes de los proyectos seleccionados en su convocatoria de Series de TV en Desarrollo.

Entre la vasta oferta del encuentro destaca también el panel “Del cine a la televisión: las ventajas y desventajas de una industria en transformación”, que reunirá a directores, actores, productores y "showrunners" de algunas de las series más relevantes de tiempos recientes.

Entre los panelistas destacan Rob Weiss, por “Entourage y Ballers”; Andrés Baiz, por “Narcos”; Carla González Vargas y Humberto Hinojosa, por “Luis Miguel: La serie”; José Manuel Cravioto, por “El Chapo” y “Señor Ávila”, y Alex García, por “Radical eye: The life and times of Tina Modotti”.

Mención especial merecen el guionista, director, actor y comediante Terry Gilliam, así como con el cineasta y actor Spike Lee, y el actor Adam Driver, quienes son los invitados de honor de esta séptima edición.

Serán cuatro días en los que el cine norteamericano (Estados Unidos y Canadá) conviva con el nacional. La gala de clausura estará protagonizada por la película “Blackkklansman”, de Spike Lee, como parte de su estreno latinoamericano.