A inicios de octubre pasado, la Academia Sueca recibía los reflectores de todo el mundo para declarar el fallo del Premio Nobel de Literatura 2021 al escritor tanzano Abdulrazak Gurnah por su “discernimiento inflexible y compasivo de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados en el abismo entre culturas y continentes”.

Al momento del anuncio, el catálogo editorial disponible al español del primer Nobel de Literatura africano en más de 30 años se limitaba a tres títulos cuyos ejemplares físicos estaban descontinuados en las grandes cadenas y plataformas de comercio electrónico; si acaso, lo más accesible era el catálogo de libros digitales.

Hoy en día es posible hallar en tiendas y plataformas dos elegantes ediciones en nuestra lengua de un par de sus novelas más emblemáticas: “Paraíso” (nominado al Booker en 1994) y “A orillas del mar”, una conmovedora historia sobre el exilio y la memoria, ambas editadas por el sello Salamandra.

Este martes, Gurnah, un refugiado tanzano en Reino Unido desde la década de los 60, se enlazó con casi un centenar de medios en lengua española para presentar la reedición de “A orillas del mar”. Dos preguntas recurrentes se anticipaban y sucedieron: ¿qué piensa cuando mira el desplazamiento de millones de ucranianos forzados por la invasión en su país?, y, ¿qué poder tiene la literatura ante realidades como la que nos aqueja?

“Siento compasión. ¿Qué más puede sentir alguien cuando ve algo que es, sin duda, un ataque cruel y malévolo sobre los hogares de muchas personas? (…) uno no puede sentir más que tristeza al ver cómo, una vez más, se obliga a estas personas a huir de sus países y perder a sus seres queridos”, destacó el Nobel 2021.

Aplaudió la hospitalidad con la que muchos países europeos ofrecen refugio a los desplazados ucranianos, empero, dijo: “aunque no sea sorprendente, es triste que este tipo de hospitalidad no siempre se extienda a los afganos, sirios o iraquíes (…) en algunas partes, especialmente de Europa, hay una cierta reticencia hacia los extraños y no es ninguna novedad (…) y la reticencia responde a un racismo. En algunos países se habla de estos movimientos de personas como si fueran delincuentes, como si fueran personas que están aquí para causarnos daño, para robarnos la prosperidad o arruinar nuestras cómodas vidas”.

Literatura contra tiranía

Gurnah reflexiona que no es que no haya literatura sobre la llegada colonialista a distintas regiones, sobre todo en el sur global, como es el caso del arribo europeo al este de África, a Zanzíbar (tema en el que se basa la novela “Paraíso”), pero estimó que “existe una laguna entre lo que hacen los académicos, los historiadores o antropólogos y el conocimiento popular”.

En cambio, el trabajo literario tiene la capacidad de ocupar esos espacios vacíos, señaló, y humaniza los conocimientos académicos para una mejor comprensión del mundo. “Eso es lo que sucede con la literatura, nos conecta con cosas que no sabemos, pero de un modo que las hace accesibles y nos permite entrar en esas experiencias de una manera que no siempre el mundo académico puede ofrecer”.

Luego entonces, se le preguntó sobre el papel que deben desempeñar los intelectuales cuando la tiranía de los Estados desemboca en guerras como la que sostiene Rusia contra Ucrania.

“Uno no puede tirarle un libro a un tanque para pararlo. La literatura no puede intervenir contra la tiranía de ese modo, a través de la fuerza. Pero la escritura puede aclararnos cosas para que después nosotros tengamos que luchar, si deseamos hacerlo. No creo que una persona autoritaria se lea un libro y cambie para ser más amable con la gente. Lo que sí puede hacer la literatura es informarnos al resto de nosotros para no permitir que los tiranos abusen de nosotros”.

Se le preguntó al Nobel de Literatura qué significa ser el primer autor africano de raza negra en ganar el galardón en más de 30 años.

Abdulrazak Gurnah respondió: “más que persona negra, soy el primer africano en 30 años. Si vemos la historia del premio, las decisiones en lo general son europeas. ¿Cuántos indios han ganado el Nobel, cuántos chinos o personas de otros sitios lo han ganado? La pregunta debe ser: ¿por qué han sido siempre las personas de origen europeo? Y creo que la respuesta es obvia: eso expresa la estrechez de los valores que se otorgan a las producciones literarias no europeas, que se les da un valor muy pequeñito, pero no podemos volver atrás”.

