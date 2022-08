A falta de estrategia pública, se crea el comité científico para el mieloma múltiple

Se dio a conocer la integración del Comité técnico científico de expertos en mieloma múltiple, “este es necesario para estandarizar los protocolos de atención y establecer un modelo para lograr un diagnóstico más temprano de esta neoplasia”, dijo a El Economista Marcela Vázquez Coronado, líder del proyecto (FUNSALUD – CIPSS – FACMED UNAM) y quien fungirá como secretaria técnica del comité.

Explica que en México han cambiado las estrategias y la Secretaría de Salud ya no cuenta con comités interinstitucionales para hablar de las distintas enfermedades, sin embargo se necesitan, “por eso emprendimos la iniciativa”.

Actualmente se estima que en México hay aproximadamente 5,000 personas viviendo con mieloma múltiple. Según Globocan, en nuestro país se registran 2,390 casos al año, tan solo en 2020, hubo más de 1,500 defunciones a causa de esta neoplasia. El mieloma múltiple es el segundo cáncer hematológico más común después del linfoma no Hodgkin y representa el 1 % de todos los tipos de cáncer y cerca del 2 % de las muertes oncológicas, tiene una incidencia de 1.3 pacientes por cada 100 mil habitantes siendo el 90 % de los casos pacientes mayores de 50 años y representa entre el 4 y el 8 % de los padecimientos hemato oncológicos en el país.

La especialista comparte que es una enfermedad con una alta tasa de mortalidad pues la mayoría de los diagnósticos ocurren en etapas ya avanzadas de la enfermedad. Por ello este nuevo comité es parte de todo un proyecto de investigación que busca en un principio identificar cuáles son las barreras que impiden un acceso equitativo, de calidad y oportuno a los pacientes de mieloma múltiple para garantizar una mejor calidad de vida y una mayor sobrevida.

El grupo está integrado por médicos hepatólogos expertos en la enfermedad y que trabajan en todas las instituciones públicas del sector, lo que permite un reflejo completo del sistema.

Carencia en la atención

Este grupo ha identificado varios aspectos. “Respecto a los criterios clínicos del abordaje de la enfermedad nos dimos cuenta de que las instituciones públicas manejan diferentes criterios médicos y terapéuticos para atender a los enfermos, otro tema es para las personas que no cuentan con seguridad social”.

La atención temprana no tiene estrategias, dijo la especialista, es muy tardío el abordaje, pues además la sintomatología no es tan evidente y se confunde con otras enfermedades. “Eso hace que la enfermedad avance y cuando se detecte sea en etapas tardías”. Esto está inmediatamente vinculado con un tema económico, porque no todas las instituciones públicas le asignan los mismos presupuestos a la enfermedad.

Tampoco sabemos cuánto cuesta el abordaje de mieloma múltiple en las instituciones públicas porque no hay sistemas de costeo, los registros donde los especialistas van depositando la información no son oficiales. Sin los mismos criterios, los médicos prácticamente recetan con los recursos disponibles, creando desigualdad para la atención en salud”.

Por ello el objetivo es convocar a un grupo de médicos de todas las instituciones para buscar un consenso y determinar un solo criterio de abordaje clínico, “es la meta principal de este grupo, que se tenga de manera universal la mejor terapéutica para lograr una mayor sobrevida y calidad de vida”. Vázquez Coronado asegura que esto se puede, “necesitamos marcar la diferencia, para que se convierta en una enfermedad crónica, pues aunque no se puede curar sí se puede hacer que la enfermedad no avance y la persona llegue a vivir muchos años”.

La estrategia de detección temprana

Aunque la entrevistada explica que hay muchas aristas que evaluar, una de las más importantes es la detección temprana. En este sentido los especialistas en mieloma y las instituciones de tercer nivel, tienen mucho trabajo.

En paralelo se está haciendo un trabajo para la planeación de la capacidad instalada en una institución para garantizar que una persona pueda tener mejores condiciones de acceso. También la capacitación de médicos familiares y generales para detectar en la sintomatología los datos asociados a la enfermedad.

Todo esto se debe inscribir en políticas públicas de detección temprana en primer nivel, para que haya conciencia de los cánceres hematológicos. “Hacerlos visibles porque existen y todos estamos propensos”.

Además se busca construir el modelo de medicina genómica para la enfermedad, “eso cuando lo tengamos contribuirá mucho en el diagnóstico temprano”.

Vázquez Coronado resume que se trata de un proyecto sólido que cuenta con todos los elementos para su implementación. Ahora lo que viene es presentar la propuesta de planeación de recursos para la atención de mieloma múltiple, donde se hablará de las necesidades de condiciones de dispersión, fortalecer la capacidad instalada pública de los estados; también se presentarán a principios del próximo año los resultados de la segunda etapa del consenso con costos asociados a la detección temprana, “será una cadena de cómo ir armando un mejor acceso a los servicios de salud”.