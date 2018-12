El año en que Gustave Flaubert publicó su novela Madame Bovary el arzobispo de París, monseñor Sibour, fue asesinado de una puñalada en el corazón a la mitad de la iglesia. Sin haber concluido el novenario para Santa Genoveva. El Romanticismo lanzaba sus últimos suspiros y los artistas, tan bohemios, tan descarados, desafiaban los excesos —amargos como grilletes— de la moralidad imperante. Era 1857.

Subtitulada como “Costumbres provincianas”, la novela tuvo una acogida encuadrada en el escándalo. Flaubert fue acusado por el fiscal del Estado francés de corromper a la moral pública y fue sometido a proceso. (Por el mismo fiscal, también en ese año, inició otro juicio contra Charles Baudelaire, a raíz de la publicación de Las flores del mal). Las opiniones del público lector —los que habían comprado la novela a escondidas y la leían debajo de las sábanas— consideraban la obra como “altamente pornográfica”, “insultante para hombres y mujeres” o “inexacta por sus aberrantes descripciones de costumbres maliciosamente contadas”.

Y es que, en aquellos tiempos, si se desarrollaba un drama pasional, tenía que ser mantenido en el más estricto secreto. La sociedad burguesa siempre era fiel, no necesariamente a sus cónyuges, sino a su doble moral. Y las víctimas fueron muchas: Emilio Zolá, por ejemplo, provocó insultos y señalamientos después de la publicación de Nana, por ser la historia de una prostituta; Giuseppe Verdi, fue el centro de la saña de la alta sociedad italiana, por haber convivido con la soprano Giuseppina Strepponi durante 20 años sin casarse y Oscar Wilde fue condenado a trabajos forzados por mantener una relación homosexual con su cruel aristócrata londinense.

Pero eso era antes, pensará usted, querido lector actual. Hoy, casi siglo y medio después de la aparición de la novela parece que nuestros códigos de permisibilidad han cambiado mucho, se han vuelto más flexibles y las normas socialmente aceptables son anchas e incluyentes ante todo. Son distintos los valores y roles que definen a la mujer y pocos los límites para expresar el erotismo, la sexualidad, las relaciones amorosas y sus disfraces. ¿No es así lector querido?

II

Gustave Flaubert, cuyo nacimiento se celebra el mismo día que la primera aparición de la Virgen de Guadalupe, cumpliría el próximo miércoles 197 años. Nacido el 12 de diciembre de 1821 en Ruán, Francia. A pesar de dedicarse desde siempre a leer y escribir, cursó estudios de Derecho en París. Sin embrago, su delicada salud le obligó a abandonarlos. Comenzó a sufrir crisis epilépticas que afectaron su equilibrio interior y minaron su conducta social. “Mi vida activa acabó a los 22 años, escribió. Tengo mis nervios que no me dan reposo”.

Escribir Madame Bovary le tomó a Flaubert cuatro años y medio. Cuando comenzó, acababa de volver de un largo viaje por Oriente y sus alrededores y estaba saturado y lleno de fastidio. Por ello, en cuanto volvió a su patria, sintió la imperiosa necesidad de un retiro laborioso. Se instaló en su casa de Croisset y emprendió, con la pasión de un místico, una reflexión constante sobre el proceso de la creación hizo lecturas interminables y, valiente, se lanzó a sufrir los embates de la lucha entre su temperamento y su voluntad. Todo ello en aras de la excelencia en la forma literaria.

Mientras estructuraba Madame Bovary, Flaubert escribió una confesión a su buen amigo Bouilhet: “Quisiera hacer una obra sin ninguna atadura exterior, que se sostenga a sí misma por la fuerza del estilo; como la Tierra, que sin estar apoyada, se sostiene en el aire. Las obras más bellas son aquellas en las que hay menos materia”.

Quizá por ello es cierto que Flaubert no es un “realista” en el sentido tradicional del término. La realidad no le importa, ni le importa su explicación científica o psicológica. Lo que apuraba realmente al escritor era lograr un discurso poético que integrara todos los demás discursos. Una palabra que, siendo nueva, no anulara a las demás. Y la búsqueda de un estilo perfecto ocupó sus vigilias y desvelos: quería escribir una prosa que rimara como el mejor de los versos, evitar las metáforas ilógicas, los clichés y las repeticiones vanas. Y en ello fue tan testarudo y cuidadoso que no dudó en empeñar cada minuto. Hilando tan fino, no es sorprendente hallar dentro de Madame Bovary fragmentos tan reveladores como el siguiente:

“Aquel hombre con tanta práctica no distinguía la diferencia de los sentimientos bajo la igualdad de las expresiones. Porque labios libertinos o venales le habían murmurado frases semejantes, no creía sino débilmente en el candor de las mismas; había que rebajar, pensaba él, los discursos exagerados que ocultan afectos mediocres; como si la plenitud del alma no se desbordara a veces por las metáforas más vacías, puesto que nadie puede jamás dar la exacta medida de sus necesidades, ni de sus conceptos, ni de sus dolores, y la palabra humana es como un caldero cascado en el que tocamos melodías para hacer bailar a los osos, cuando quisiéramos conmover a las estrellas”.

Cuatro meses después de la muerte de Flaubert, el 6 de septiembre de 1880, salió publicado en el diario Le Gaulois, un texto titulado “Gustave Flaubert d’après ses lettres” (Gustave Flaubert según sus cartas), donde se relataba su pasión abrasadora y decía:

“Nadie lleva más lejos que Gustave Flaubert el respeto de su arte y el sentimiento de la dignidad literaria. Una sola pasión, el amor a las letras, ha colmado su vida hasta su último día. Las ama apasionadamente, de un modo absoluto, sin rival, y este cariño de hombre de genio, que dura más de 40 años, no tuvo nunca un desfallecimiento”.

III

Madame Bovary no estuvo pensada como una novela para mujeres. De hecho, en los tiempos de su publicación, las féminas no eran precisamente ni las destinatarias, ni las mejores lectoras de este género. Pero no tardaron mucho en hacerlo para después hacer suya tal historia. A lo largo de estos 161 años esta apropiación se verifica. Algunas leyeron la novela como se lee la Biblia, otras no tardaron en cantar el desprecio que les provocaba una mujer que se mata por un hombre y no ha faltado la edulcorada romántica que jura el amor vale hasta la muerte y es lo único que de verdad asegura la inmortalidad. El debate, le juro, permanece. Hay quienes aseguran que Emma Bovary no se mató por un hombre y la animaba más la rabia que la culpa. Ni siquiera la furia del despecho, sino la amarga bofetada de haber aspirado a la pasión. Sin darse cuenta que la verdadera pasión no significa más que “cosa padecida” y que padecer es tremendo porque está más cerca de los dolores que de los placeres.

Flaubert hubiera contestado como contestó a sus enemigos, diciendo que toda obra auténtica encierra en sí misma un precepto y que si el lector no saca de un libro la enseñanza moral que debe hallarse en él, es que el lector es un imbécil o el libro muy malo. (Y es que Flaubert sabía, mejor que nadie, que la moral mal entendida, puede cometer la inmoralidad de siempre: tener miedo y nunca buenos oídos para oír). Hay muchas maneras de leer, solía decir, y hace falta mucho talento para leer bien.

Y usted ¿se atreve a leer a Flaubert, por su cumpleaños?